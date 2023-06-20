شواطئ مجانية وحدائق بأسعار بسيطة.. اعرف إزاى تقضى إجازتك فى دمياط بأقل التكاليف

دمياط - هيثم مراد

تمتلك محافظة دمياط أكثر من موقع يمكن التنزه بداخله، جميعها تتنافس ايهما أقل تكلفة، أيضا التنوع بين تلك الأماكن عاملا مساعدا لإرضاء الجميع، من يريد ارتياد الشواطئ سيجد في رأس البر ما يريد، ومحبي ارتياد كورنيش النيل ستجد حديقة بنت الشاطئ، بينما عشاق المساحات الخضراء فعليهم بالحديقة المعلقة في دمياط الجديدة.

ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير بعض الأماكن التي تمتلكها دمياط لقضاء يوم الإجازة بأقل تكلفة.

الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة

بـ 3 جنيهات فقط يمكنك حجز مكانا داخل الحديقة المعلقة بمدينة دمياط الجديدة، والتي تبتعد عن الموقف العمومي ببضع أمتار، مساحات واسعة من الخضرة، العاب متعددة، مسرح روماني وأماكن مخصصة للأطفال، ستجد كل ما تريد داخل هذا المكان عليك فقط حزم امتعتك والذهاب إليه لتستمتع بقضاء يوم الإجازة.

كما أنها تمتاز، بموقعها أيضا فهي قريبة من مناطق الخدمات، إضافة إلي وجود العديد من الوسائل الترفيهية والتي تجعلك تقضي وقتك بأشكال مختلفة.

أيضا يمكن لعشاق التصوير الذهاب لهذا المكان، فهو يحتوى على اكثر من موقع يصلح للتصوير الفوتوغرافي، عليك تسجيل تلك اللحظات، ستجد بداخلها استوديوهات متعددة جميعها من وحي الطبيعية فقط عليك اختيار مكانك المفضل.

ستجد أيضا الكثير من الألعاب داخل هذا المكان، منطقة ملاهي كاملة تضيف ميزة أخري للحديقة المعلقة بدمياط الجديدة، سيمر الوقت سريعا بينما يتنقل ابنائك بين تلك الألعاب.

شواطئ رأس البر بالمجان

مع حلول فصل الصيف تتجه الأنظار إلي مصيف راس البر، والذي يمتلك الكثير من الأماكن التي يمكن زيارتها مجانا، أبرز هذه الأماكن شواطئ المدينة المجانية، لن تحتاج سوي اغراض البحر والذهاب إلي شواطئ رأس البر لتقضي يومك بالمجان.

يمكنك زيارة منطقة اللسان المجانية أيضا، والتي تستقبل الزوار على مدار اليوم، تمتلك مدينة رأس البر أكثر من مكان للتنزه وقضاء عطلتك الصيفية بالمجان ريما كان أبرزها شواطئ المدينة.

حديقة بنت الشاطئ

وتأتي حديقة بنت الشاطئ كأحد أكثر الأماكن استقبالا للمواطنين على مدار العام، قد يكون موقعها عاملا أساسيا في هذا فهي تقع وسط دمياط، بالقرب من مجمع الخدمات التسويقية الرئيسي بالمحافظة.

اذا كانت أسرتك مكونة من أربعة أفراد ستحتاج فقط 8 جنيهات لقضاء يومك داخل حديقة بنت الشاطئ وسط دمياط، ستجد مكانا على النيل حيث هواة الصيد، كما يوجد بها منطقة العاب مخصصة للأطفال، يحرص أبناء المحافظة زيارة هذا المكان يوميا خاصة في فصل الصيف نظرا لموقعه المتميز على كورنيش المحافظة الرئيسي.