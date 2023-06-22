لحوم بلدى بأسعار مخفضة ببورسعيد.. "الزراعة" تخصص منفذًا بـ 200 جنيه للكيلو

بورسعيد - محمد عزام

تتكاتف الجهات التنفيذية في محافظة بورسعيد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال طرح السلع الغذائية واللحوم الدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلتها ذات الجودة العالية بالأسواق.

ففي مديرية الزراعة، تم طرح سلع غذائية من قبل بأسعار مخفضة وجودة عالية، وخلال هذه الأيام تم طرح لحوم بلدي تقل عن أسعار السوق بما يقرب من 80 جنيهًا، وتخضع لرقابة من كافة الجهات المعنية، ويتم الذبح بالطرق السليمة.

وأكد دكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، على طرح لحوم بلدي في منفذ بيع المديرية الموجود بنطاق حي الشرق، بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأوضح "حسني" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يتم طرح اللحوم في المنفذ يومياً وتكون طازجة وتحت مراقبة من جميع الجهات المعنية، ولذلك يشهد المنفذ توافد كبير من المواطنين يومياً..

وأشار إلى أنه سيتم ضخ اللحوم في المنفذ يومياً وحتى أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أسعار اللحوم البلدي

وجاء سعر الكيلو اللحمة البلدية في منافذ مديرية الزراعة 260 جنيه للحم المسكاري، 280 جنيه للحم الضاني، 200 جنيه للحم بالعظم، 220 جنيه اللحم المفروم، 200 جنيه البورجر، 200 جنيه الكفته، 200 جنيه السجق.

وفي مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتزامناً مع ضخ اللحوم البلدي في منافذ مديرية الزراعة، تم طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة وبأسعار مخفضة أيضاً.

استعدادات التموين لعيد الأضحى

وفي نفس السياق، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة.

وأضاف مدير عام تموين بورسعيد، أنه تم طرح لحوم ودواجن برازيلى مجمدة بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، وتوافر كميات كبيرة منها، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط.

الأسعار والفروع

وجاء سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه، وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه ل 1200 جرام، وتوجد فى منافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في فروع : شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ (دلتا ماركت)، شارع مصطفى كامل أمام باب 20 الجمركي، شارع أسوان بجوار ديوان عام حى العرب.



التموين والزراعة



تعليمات مدير الزراعة



حديث مع المواطنين



لحوم بلدي



لحوم ضاني_1



متابعة ضخ اللحوم



مسئولي الزراعة