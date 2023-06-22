كيف يؤثر التدخين على مستويات ضغط الدم؟

كتب حسام الشقويرى

ارتفاع ضغط الدم حالة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، يتميز بالارتفاع المستمر لمستويات ضغط الدم فوق المعدل الطبيعى، ما قد يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوى وحتى الموت، ويعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وقد تم ربطه بتطور هذه الحالة وتطورها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وأظهرت العديد من الدراسات أن التدخين عامل خطر رئيسى لارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين، ويُعتقد أن هذا الخطر المتزايد يرجع إلى تأثيرات التدخين على نظام القلب والأوعية الدموية.

عندما يدخن الشخص ، يتسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في دخان السجائر في زيادة سريعة في مستويات ضغط الدم، وذلك لأن التدخين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يزيد من مقاومة تدفق الدم ويرفع الضغط داخل الشرايين، بالإضافة إلى ذلك يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من مستويات ضغط الدم. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدى هذه التأثيرات إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى، كما يوضح الدكتور طايل.

وإحدى الآليات الأساسية التى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم هو الخلل البطاني، البطانة هي البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الدم والضغط، عندما تكون البطانة سليمة، فإنها تنتج أكسيد النيتريك، وهو مادة تساعد على تمدد الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم، ومع ذلك يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف البطانة وإضعاف قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك. هذا يؤدي إلى حالة من الخلل البطاني ، حيث تضيق الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم.

التدخين والالتهابات

هناك آلية أخرى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم وهي الالتهاب. التدخين سبب معروف للالتهابات في الجسم، والالتهاب المزمن عامل خطر لارتفاع ضغط الدم. عندما يكون الجسم في حالة التهاب، يطلق الجهاز المناعي السيتوكينات، وهي بروتينات تعزز الالتهاب، ويمكن لهذه السيتوكينات أن تدمر الأوعية الدموية وتضعف قدرتها على تنظيم تدفق الدم والضغط، بالإضافة إلى ذلك يتسبب التدخين أيضًا فى الإجهاد التأكسدى، والذى يمكن أن يساهم فى زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.