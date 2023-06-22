فتح مجازر الشرقية لذبح الأضاحى بالمجان.. وحملات رقابية على الشوادر

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحي المبارك، تشتمل علي تكثيف الحملات علي الأسواق وشوادر اللحوم، وخطة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأكد الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة، لـ "اليوم السابع"، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بجميع الإدارات بالمراكز المختلفة داخل المحافظة، لاستقبال الشكاوى أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فورا.



كما شدد متولى، على رفع درجة الاستعداد القصوى و أرجاء الراحات والاجازات أطباء المجازر على مستوى المحافظة وايضا اطباء الصحة العامة والتفتيش وأطباء ادارة الجلود والمخلفات توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة وتوزيعها على الإدارات الخارجية وذلك للحفاظ على سلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر يوميا وتم صيانة المرافق بالمجازر عن طريق مجالس المدن، وعمل صيانة لجميع الاختام، وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم بجميع المجازر تنشيط المرور على المحلات والشوادر والهبيرات والسوبر ماركت، لمتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية المعروضة ذات الأصل الحيواني، وفتح جميع المجازر لاستقبال الذبائح ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الانتهاء من جميع اعمال الذبح داخل المجزر، حيث يتم السماح بذبح الاضاحي خلال أيام عيد الاضحى المبارك مجانا، وذلك لمنع الذبح خارج السلخانات والحفاظ على البيئة وسلامة وجودة اللحوم.



كما نبه مدير إدارة الطب البيطرى، على مديري الادارات بكل مركز بعمل نوبتجيات لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أي احداث تستجد، ومخاطبة مجالس المدن لتوفير مصادر المياه والكهرباء وتوافر مصادر بديلة في حالة انقطاعها وخاصة للمجازر التي بها عدادات مسبقة الدفع وزيادة عدد العمالة خلال فترة العبد للتخلص أول بأول يوميا من مخلفات المجازر للحفاظ على البيئة، ومنع التلوث، وعمل لجان مشتركة من اطباء ادارة المجازر والجلود والمخلفات للمرور اليومي على المجازر التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل.



وأضاف، انه تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة بالشرقية وجهاز حماية المستهلك لتكثيف حملات المرور على محلات بيع اللحوم الطازجة (الجزارين) لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والمرور على مصانع اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة بالمحافظة.

