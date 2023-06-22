اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 02:21 م
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حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة والعشوائية من شوارع سمالوط

الخميس، 22 يونيو 2023 01:32 م
حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة والعشوائية من شوارع سمالوط حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة
المنيا – حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، وذلك وفقا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، وذلك حرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين .
 
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين، وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أى مخالفة.
 



 


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