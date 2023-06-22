اليوم السابع
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حبس لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة 4 أيام

الخميس، 22 يونيو 2023 01:36 م
حبس لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة 4 أيام سرقة دراجه نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدرجات البخارية في منطقة مصر القديمة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.
 
 
 

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