جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك فى الغربية

الغربية محمد طارق

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سائق توك توك بطريق قرية برما التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ أمس.