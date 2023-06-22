اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك فى الغربية

الخميس، 22 يونيو 2023 03:35 م
جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك فى الغربية جثة
الغربية محمد طارق

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تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سائق توك توك بطريق قرية برما التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ أمس.

 
تلقى الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة سائق توك بطريق قرية برما دائرة مركز طنطا، علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين أن الجثه لشاب يدعي "محمود ك .م" مقيم قرية الكرسة دائرة المركز ومتغيب عن منزله منذ أمس، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي، وجاري تكثيف التحريات اللازمه حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتكثيف جهود البحث لضبط المتهمين.
 
 
 


 

 


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