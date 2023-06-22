تنفيذى الوادي الجديد يوافق على بدء التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

وشدد المجلس التنفيذي على الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتوسع في تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بافتتاح المدرسة الحكومية الدولية والمعهد الفني الصحي والمدارس التطبيقية المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.

كما وجه المجلس بحصر وإزالة زراعات الأرز المخالفة بالمراكز وإتخاذ إجراءات حاسمة لمنع زراعته خارج منطقة بحيرة باريس ، وإطلاق مبادرة لتخصيص أراضي سكنية لأبناء المحافظة العاملين خارجها و الراغبين في إقامة وحدات سكنية لهم داخل القرى، والتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية؛ للحد من مخاطرعا حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما وافق المجلس على البدء في التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و تسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، استعدادًا للافتتاح الرسمي، ودعم تنفيذ مبادرة "مدينة خالية من البلاستيك" وتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية كمرحلة أولى.

ووافق المجلس أيضا على تركيب عدادات للمياه بالمساجد لتقنين استخدام المياه ورسوم الخدمة المستحقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة إجراءات إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وسرعة الإنتهاء من تحديد خطوط سير سيارات الأجرة الخاصة بنقل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وذلك بتخفيض للعاملين الراغبين في الإشتراك.