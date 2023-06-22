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بيطري الغربية: 18 مجزرًا ونقطة ذبيح بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس، 22 يونيو 2023 07:39 م
بيطري الغربية: 18 مجزرًا ونقطة ذبيح بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، عمل 18 مجزرًا ونقطة لذبح الأضاحي بجميع مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين الأطباء البيطريين والمعاونين والعاملين خلال أيام العيد.

 

وأوضح أن جميع المجازر والنقاط المجانية تعمل بنظام الورديتين، والعمل بالمجازر العمومية يبدأ في السابعة صباحا، بينما العمل في نقاط الذبح يكون في السابعة والنصف صباحا خلال أيام عيد الأضحى.
 
وأشار الى أن المديرية أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك، وجرى إلغاء الإجازات وزيادة عدد الأطباء والمعاونين والعمال داخل المجازر، وتوفير كل المواد الملونة، مناشدا المواطنين بضرورة الذبح داخل المجازر، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وأيضا أعمال الذبح بالمجان، وفقا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
 

 


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