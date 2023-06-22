اليوم السابع
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حملات من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية قبل العيد.. صور

الخميس، 22 يونيو 2023 06:24 م
حملات من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية قبل العيد.. صور لجان الطب البيطرى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير المديرية، حملات مكثفة للتقصي والترصد الوبائي وإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بنطاق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
يأتي ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 
وأكدت المديرية أنه في إطار استعدادها لعيد الأضحى المبارك، وحرصاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، قامت بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي لتفقد أسواق المواشي الحية والأضاحي بالمحافظة، والتأكد من عدم وجود أي حالات اشتباه لأي أمراض وبائية، وذلك نظراً للإقبال الشديد لشراء الأضاحي مع قرب حلول العيد، مشيرة إلى أن اللجان قامت بعمل تقصي وبائى نشط لفحص الحيوانات، ورشها وقائياً لمواجهة الطفيليات الخارجية.
 
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية (1)
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية 

لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية (2)
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية 

لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية (3)
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية 

لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية (4)
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية 

لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية (5)
لجان من الطب البيطرى بالجيزة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية 
 

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