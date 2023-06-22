اليوم السابع
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الوطنية للإعلام تؤكد ضرورة الحفاظ على التراث وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة

الخميس، 22 يونيو 2023 01:45 م
الوطنية للإعلام تؤكد ضرورة الحفاظ على التراث وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة الحوار الوطنى
كتب محسن البديوي

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أكد حسين كمال عبد القادر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، على ضرورة خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه، مضيفًا أن الحديث عن الثقافة من الأمور الهامة والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثلما قال الرئيس السيسي أثناء دعوته للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022.
 
وقال خلال جلسة "مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية" والتى تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع، إن الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية والسير نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا  الى ان الهيئة الوطنية للاعلام لها دور في خدمة المواطن المصري بالإضافة إلى دورها  في تنفيذ الاستراتيحة الوطنية الإعلامية، موضحًا أن التراث من الصفات الهامة التي عملت عليها الهيئة للحفاظ عليها.
 
وشدد، على أهمية العمل على خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه لما يمثل أهمية من قيم أسرية، و العودة للقراءة وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة .
 

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