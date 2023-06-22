السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بانه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف بداخله المواد المخدرة، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 37 كيس بلاستيكي شفاف يحوي كلا منهم ذات الجوهر المخدر.