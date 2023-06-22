السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين والميثامفيتامين)، كما أحرز سلاح أبيض سكين بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمنت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه تتحصل فى أنه وعلى إثر معلومة تلقاها مفادها إحراز المتهم جواهر مخدرة أكدتها تحرياته السرية انتقل إلى محل تواجده فأبصره بالطريق العام، وباستيقافه قام المتهم بدفعه وبملاحقته حاول استعمال سلاح أبيض (سكين) يحرزه بدون مسوغ قانوني، للحيلولة دون ضبطه إلا إنه تمكن من ذلك وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي يحوى جوهر الهيروين المخدر، وكيس بلاستيكي آخر يحوى جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.