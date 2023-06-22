تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية لجلسة 17 يوليو

قررت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة 17 يوليو المقبل؛ وذلك لعرضها على لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.
وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.
لعرضها على لجنة من الطب النفسي..
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية لجلسة 17 يوليوالخميس، 22 يونيو 2023 12:57 م
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة 17 يوليو المقبل؛ وذلك لعرضها على لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.
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