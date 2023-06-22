البقع الحمراء ليست علامة على السرطان.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

هل لاحظت بقعًا حمراء على بشرتك من قبل، لا تسبب الحكة أو الانتفاخ، لكنها تستمر في النمو مع تقدمك في العمر، هذه النتوءات الصغيرة يمكن أن تكون أورام الكرز الوعائية، تتكون من أوعية دموية صغيرة، وهي حمراء أو أرجوانية اللون ويمكن أن تصيب أي شخص.

ما هي الأورام الوعائية الكرزية؟

الأورام الوعائية الكرزية، تتميز بوجود نتوءات صغيرة على شكل قبة حمراء زاهية على الجلد، يتراوح قطرها عادةً بين 0.5 و6 مم وتوجد عادةً على الصدر مع تزايد عددها مع تقدم العمر.

ووفقًا للخبراء، لا ينبغى حكها لأنها قد تنزف، وبسبب لون ومظهر هذه الأورام الوعائية على الجلد سميت بـ"الكرز"، لأنها غالبًا ما تتشكل في مجموعات.

ليست علامة على السرطان

وفقا لموقع everydayhealth فإن الأورام الوعائية الكرزية عادة ما تكون بدون أعراض ولا ينبغي أن تسبب الحكة، إذا كنت تعاني من الحكة بالقرب من الأورام الوعائية، فمن المهم تجنب حك المنطقة لمنع التهيج والنزيف.

إذا استمرت النتوء على جلدك في الحكة وتسبب لك الشعور بعدم الراحة، فمن المستحسن الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على العلاج المناسب.

وتعد الأورام الوعائية الكرزية هى أورام حميدة تتكون من تكاثر غير طبيعي للأوعية الدموية ولا علاقة لها بالسرطان.

يمكن أن تصيب الأورام الوعائية الكرزية أي شخص، لكن تتم ملاحظتها بشكل أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ولا تظهر أي اختلافات على أساس العرق أو الجنس، ويمكن أن تحدث في كل من الأفراد الأصحاء وأولئك الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا وغالبًا ما تظهر عند النساء الحوامل أيضًا، وتعتبر الأورام الوعائية الكرزية غير ضارة وحميدة، ولا تشير إلى وجود أي حالة طبية أخرى.

ومع ذلك يمكن أن يتم الخلط بينها وبين الورم الميلانيني أو الشامات، ولهذا السبب من المهم ملاحظة أن الأورام الوعائية الكرز ليست علامة على السرطان.

عوامل الخطر التى يجب ملاحظتها

على الرغم من أن سبب الأورام الوعائية الكرزية غير معروف، فقد حددت الأبحاث العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في تطورها، مثل الشيخوخة والحمل (الهرمونات) والطفرات الجينية والتعرض لمواد كيميائية معينة مثل خردل النيتروجين الموضعي والبروميدات والبوتوكسي إيثانول.

هل يمكن إزالة الأورام الوعائية الكرزية؟

يمكن إزالة الأورام الوعائية الكرزية من خلال طرق مختلفة ، بما في ذلك الإلكترودات (باستخدام إبرة كهربائية) أو تردد الراديو أو النيتروجين السائل (الغاز البارد) أو العلاج بالليزر.

وهناك احتمال أن تظهر الأورام الوعائية الكرزية على الجلد بعد الإزالة، ومع ذلك فإن تكرارها لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق لأنها حميدة وغير ضارة.