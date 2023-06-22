الأقصر تعلن تحقيق فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار المستهدف 124%

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن خالد محمد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار بالأقصر، أن الفرع نجح في تحقيق المستهدف بنسبة 124%، حيث أن مستهدف عام 2022/ 2023 هو 11000 شخص، واستطاع الفرع أن يحقق مستهدف 13645 شخص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بقضية محو الأمية وفتح باب الشراكة مع المجتمع المدني، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مدير عام تعليم الكبار بالأقصر، فى بيان صفحى، على أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسؤولياتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على ضرورة مشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار، وضرورة تنسيق الجهود المجتمعية مع الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة، للاستمرار في تحقيق نتائج متميزة في محو أمية الأميين بنطاق المحافظة.

وكان قد أعلن خالد محمد شمس الدين، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالأقصر، عن حصول فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالأقصر على المركز الثاني على مستوى الجمهورية عن دورة يوليو 2022، وتم تكريم فرع الأقصر في احتفالية بديوان عام الهيئة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بالمحافظة للاستمرار في تحقيق أفضل النتائج في محو الأمية بنطاق المحافظة.

وأضاف خالد شمس الدين، فى بيان صحفى، أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.