إيلون ماسك يتحدى رئيس "ميتا" بنزال فى الحلبة .. وزوكربيرج يوافق

كتبت ريم عبد الحميد

أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا أنه يريد "نزالا فى الحلبة" مع إيلون ماسك، والذى يبدو أن الملياردير صاحب تويتر وتسلا قد قبله، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وكان ماسك قد اقترح أولا نزالا فى وقت سابق هذا الشهر، وكتب على تويتر إنه مستعد لمباراة، وذلك بعد تردد شائعات عن أن زوكربيرج يعمل على شركة منافسة لتويتر.

ورد زوكربيرج بلقطة من تغريدة ماسك، وكتب تعليقا مصاحبا لها: "أرسل لى الموقع"، فى دلالة على موافقته على العرض.

وأكد متحدث باسم شركة ميتا أن رد زوكربيرج لم يكن مزحة، مضيفا أن القصة تتحدث عن نفسها.

وحدد ماسك المكان يوم الخميس، ورد على تويتر على الأخبار التى تتحدث عن المواجهة المرتقبة، بكلمتى " فيجاس أوكتاجون"، مشرا إلى مركز UFC Apex فى ولاية نيفادا.

وقالت إندبندنت إن زوكربيرج سبق ونشر صورا لتدريبه على فنون الدفاع عن النفس على فيس بوك، بينما تحدث أيضا عن الأمر بشكل مكثف فى ظهور ببودكاست، وفى مايو الماضى، نافس فى أول بطولة جوجيتسو له، وتدرب مع فريق يو إف سى.

وعلى النقيض، يقول ماسك، البالغ من العمر 51 عاما، إنه لا يمارس أى رياضة ـ وكتب على تويتر يوم الأربعاء يقول "لا أمارس الرياضة تقريبا، فيما عدا التقاط أطفالى ورميهم فى الهواء".

وألمح الملياردير المتربع حاليا على عرش قائمة أغنى أغنياء العالم على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، فى بودكاست مؤخرا، إلى أنه سيسعى إلى استغلال ثقله لهزيمة زوكربيرج.