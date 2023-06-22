إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة نارية نتيجة التخطى الخطأ نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية شطوره التابعة للوحدة المحلية للمركز ومدينة طهطا بين سيارة وبين دراجة نارية ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بين سيارة ودراجة نارية على الطريق، الأمر الذى نتج عنه إصابة محمد . ب . ع 24 سنة بكسر مضاعف باليد اليسرى والساق اليسرى، وإصابة كريم . ب . أ 23 سنة بكسر مضاعف بالساق اليسرى سحجات بالجسم، وإصابة على . ح . ا 22 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم

وتم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم نظرا لأنها الأقرب للمكان الحداث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.