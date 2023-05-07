محافظ سوهاج يفتتح المجمع الإدارى للخدمات العامة بحى شرق.. صور

سوهاج ـ عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، المجمع الإدارى للخدمات العامة التابع لحى شرق سوهاج، بشارع أسيوط سوهاج، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الاسكان، وهلال زكى رئيس حى شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضارى بالمحافظة، والمهندس نشأت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ سوهاج المجمع الإدارى المقام على مساحة 220 مترا مربعا، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، والذى يتكون من " بدروم، ودور أرضى، و10 أدوار علوية "، عبارة عن " جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و3 أدوار استراحات"، بالإضافة إلى تزويده بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، والإطفاء، بإشراف من مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأشاد " الفقى " بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع، موجها بالاستغلال الأمثل لقاعات التدريب والمكاتب الإدارية، وتحقيق المناخ المناسب للعاملين لأداء مهام عملهم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.