إجراءات مكثفة بـ"صحة البحيرة" لاستقبال عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الصحة بمدينة دمنهور لتلقى أى شكاوى أو بلاغات وحل أى مشكلة على الفور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم لبنوك الدم على مستوى المحافظة وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد لاستقبال أى حالات مرضية.

وشدد على المتابعة المستمرة المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية بالإضافة إلى تذليل أى عقبات لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد بالإضافة إلى توفير كافة الأمصال واللقاحات الوقائية وتوزيعه على أماكن تلقى الخدمة الصحية.

ووجه الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، مديرى المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها بالإضافة لوجود الأكسجين الكافى لحالات الطوارئ والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.