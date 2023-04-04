صحة البحيرة: توفير الأمصال الخاصة بعقر الحيوانات بجميع المستشفيات الحكومية

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة توفير كافة الأدوية والامصال الخاصة ب عقر الحيوانات بكافة المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى استقرار حالة الأطفال الذين تعرضوا للعقر من كلب مسعور باحد قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة مستشفى حميات دمنهور لمتابعة تلقى عدد من الاطفال الامصال الخاصة بمركز المعقورين بالمستشفى بعد عقرهم من كلب مسعور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه تم تحويل بعض الحالات لواقعة عقر الأطفال بكوم حمادة لمستشفى حميات دمنهور حسب رؤية الطبيب المعالج وحسب البروتوكول المعمول به مع حالات العقر، مشيرا إلى المصل الخاص بعقر الحيوانات عبارة عن 5 جرعات من الحقن يتم تناوله خلال 28 يومًا بتسلسل الأيام بداية من يوم العض، ثم اليوم الثالث، واليوم السابع، اليوم الرابع عشر، اليوم الثامن والعشرون ويجب أخذ جميع الجرعات كاملة وفى مواعيدها المحددة.

يذكر ان مركز كوم حمادة بالبحيرة قد شهد أمس الاثنين عقر كلب مسعور لعدة أطفال وتم تحويلهم الى مستشفى كوم حماده لتلقي اللقاح اللازم وقام الطبيب المعالج بتحويل بعض الحالات التى تحتاج رعاية أكبر لمركز المعقورين بحميات دمنهور لوجود إصابات علوية تقتضي إعطاء مصل آخر.