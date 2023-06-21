هل يمكنك شرب العصير إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟

كتبت نهير عبد النبى

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمعالجة انخفاض نسبة السكر في الدم (المعروف أيضًا باسم نقص السكر في الدم ) باستخدام 15 جرامًا من الكربوهيدرات عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن 70 مجم / ديسيلتر.

وحسب ما ذكره موقعeatingwell في كثير من الأحيان ، تعتبر المصادر السريعة والمريحة للسكر مثل نصف كوب من عصير الفاكهة أو القليل من الحلوى الصلبة أو ملعقة كبيرة من السكر هي المصادر التي ينصح بها الخبراء لمساعدة مرضى السكري على استعادة سكر الدم إلى المسار الصحيح حتى يتمكنوا من البدء في الشعور بالتحسن .

نظرًا لحقيقة أن عصير الفاكهة يرتبط عادةً بمعالجة انخفاض نسبة السكر في الدم ، فقد يتساءل الشخص المصاب بمرض السكري عما إذا كان بإمكانه تناول عصير الفاكهة كجزء من نظام غذائي متوازن بدلاً من استخدامه فقط لعلاج انخفاض.

كيف يؤثر العصير على نسبة السكر في الدم

من المهم أن تفهم كيف تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية التي تتناولها على مستويات السكر في الدم، عندما تستهلك أي طعام أو شراب "بالطاقة" (من السعرات الحرارية) ، بما في ذلك عصير الفاكهة ، فإن الكربوهيدرات الموجودة في الطعام تتفكك وتطلق في مجرى الدم على شكل جزيئات الجلوكوز توفر هذه الجزيئات وقودًا فوريًا لخلايا الجسم.

عندما يأكل شخص غير مصاب بالسكري أو يشرب الكربوهيدرات ، يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين للمساعدة في نقل وتخزين أو استخدام الجلوكوز ولكن هذا ليس هو الحال مع شخص مصاب بمرض السكري.

لأن الشخص المصاب بمرض السكري غير قادر على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بالطريقة التي يعتمد عليها الجسم ، الأمر الذي قد يتطلب منهم ذلك استخدام الأدوية للتحكم في نسبة السكر في الدم.

هذا يعني أن الشخص المصاب بداء السكري يحتاج إلى مراقبة مدخول الكربوهيدرات بعناية بما في ذلك المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية لجرعة الأنسولين بشكل مناسب للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

مع هذا ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها عند اختيار عصائر الفاكهة ، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري بعضها مصنوع من عصير فواكه 100٪ ، مما يعني أنها لا تستخدم أي سكريات مضافة (مثل العسل أو سكر المائدة أو شراب الذرة عالي الفركتوز) عند صنع المنتج.

وجدت أن زيادة استهلاك عصير الفاكهة المحلى بالسكر كان مرتبطًا بشكل كبير بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على العكس من ذلك ، لم يكن استهلاك عصير الفاكهة 100٪ مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. في حين أن هناك دائمًا حاجة إلى بحث مستمر، فإن هذه المراجعة تعزز أهمية اختيار المشروبات بحكمة بناءً على احتياجاتك الفردية إذا كنت مصابًا بداء السكري.