موانئ بورسعيد والعريش تستقبل 258 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن خلال شهر مايو

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مايو الماضى بإجمالى حمولات بلغ 4,269,593 طن كطاقة محققة، وحاويات 355,818 حاوية مكافئة من خلال استقبال 258 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 58 سفينة حاويات بطاقة محققة 507,084 طن، وعدد حاويات 53,766 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، و5 سفن سياحية وسفينتين رورو، فضلا عن استقبال 31 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مايو 120 سفينة حاويات و14 سفينة كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح بطاقة محققة 3,720,209 طن، وعدد حاويات 302,052 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحرى 9 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 42,300 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

هذا وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفه للمنطقة الاقتصادية وموانئها.