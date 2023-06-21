اليوم السابع
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محافظ سوهاج يلتقى نقيب المهن التمثيلية وأسرة مسلسل "ستهم"

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:46 م
محافظ سوهاج يلتقى نقيب المهن التمثيلية وأسرة مسلسل "ستهم" جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمكتبه، الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، وهم أسرة مسلسل "ستهم"، منهم الفنانة روجينا، والفنانة سلوى عثمان، والفنان محمد عبد الحافظ، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز" خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج، فى حضور أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة مدارس جيل المستقبل الدولية. 
 
ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة، وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
 
وعبر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لقوه من كرم أهالى سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور، بعد زيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، والجولة النيلية بمدينة سوهاج.
 
جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء (4)

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (3)

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء (5)

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

المهن التمثيلية

حياة كريمة

اشرف ذكى



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