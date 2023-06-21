محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني، المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لقري محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلي أن فائدة المخطط لأى مدينة، يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية.

وثمن محافظ القليوبية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الإنجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.

وأكدت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وجميع الأجهزة المختصة.