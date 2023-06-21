متهمون يعترفون أمام مباحث القاهرة: "ننقب عن الآثار لتحقيق حلم الثراء والحصول على الأموال"

كتب عبد الرحمن سيد

أعترف المتهمين أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى فى مدينة 15 مايو بحثا على الثراء والحصول على أموال طائلة وتم القبض عليهم اثناء قيامهم بعمليات الحفر وبحوزتهم المعدات المستخدمة فى الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.