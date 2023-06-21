كيف تساعد تمارين الجرش على تقليل دهون البطن؟

كتب – حسام الشقويرى

الجرش هو نوع من تمارين البطن التى تستهدف بشكل أساسى عضلات البطن، بما في ذلك عضلات البطن المستقيمة والأطراف المائلة، بينما يمكن أن تساعد تمارين الجرش على تقوية عضلات البطن، كما أنها إضافة قيمة إلى روتين شامل لفقدان الوزن واللياقة البدنية وفقا لما نشره موقع helpguide.

والجرش هو شكل شائع من التمارين التي تركز بشكل أساسي على تقوية وتقوية عضلات البطن، يتم ذلك عن طريق الاستلقاء على ظهرك وثني ركبتيك ورفع الجزء العلوي من جسمك عن الأرض، من خلال إجراء انقباضات محكومة لعضلات البطن، تساعد تمارين الجرش على بناء القوة الأساسية وتحسين قوة العضلات في القسم الأوسط.

والعضلات الرئيسية التي تعمل أثناء الجرش هي عضلات البطن المستقيمة ، وهي العضلات المقترنة التي تعمل عموديًا على طول مقدمة البطن ، والمعروفة أيضًا باسم العضلات المكونة من ستة حزم، تلعب هذه العضلات المعينة دورًا رئيسيًا في انثناء العمود الفقري ، وهو انحناء العمود الفقري للأمام، بالإضافة إلى عضلات البطن المستقيمة، تعمل تمارين الجرش أيضًا على تنشيط الأطراف المائلة الموجودة على جانبي البطن وتساعد في الحركات الدورانية للجذع.

ويمكن أن يكون لممارسة تمارين البطن بانتظام آثار هائلة على وزنك، وفى هذا التقرير نستعرض كيف يمكن أن تساعدك تمارين الجرش على خسارة بضعة كيلوجرامات.

فوائد تمارين الجرش

1. تقوى عضلات البطن

تمرين الجرش تمرين فعال لتقوية العضلات الأساسية، بما في ذلك عضلات البطن المستقيمة والعضلات المائلة، من المعروف أنه يحسن الاستقرار، لكنه يدعم أيضًا الحركات والتمارين الأخرى التي يتم إجراؤها أثناء التمرين.

2. تحديد عضلات البطن

يمكن أن يساعد دمج تمارين الجرش بانتظام في روتين التمرين على تماسك وتحديد عضلات البطن، ما يؤدى إلى منطقة وسط أكثر نحتًا وتناغمًا.

3. تعزز قوة الجسم الكلية

من المعروف أن الجرش يستهدف عضلات البطن بشكل أساسي، كما أنه يشرك العضلات الداعمة الأخرى، مثل عضلات الورك وعضلات أسفل الظهر، من خلال تقوية هذه العضلات تساهم تمارين الجرش في قوة الجسم الكلية واللياقة الوظيفية.

4. تحسن الوضع وصحة العمود الفقرى

عضلات البطن القوية هي المسئولة عن الحفاظ على الوضع الجيد واستقرار العمود الفقرى.

5. تعزز حرق السعرات الحرارية

على الرغم من أن الجرش وحده قد لا يحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، فإن إضافتها إلى روتين تمرين شامل يمكن أن يساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل عام، يمكن أن يساعد الجمع بين تمارين الجرش مع تمارين القلب والأوعية الدموية وغيرها من أشكال تمارين القوة في خلق عجز في السعرات الحرارية ضروري لفقدان الوزن.

تمارين الجرش فعالة في تقوية العضلات الأساسية وتحسين الاستقرار ودعم الحركات أثناء التدريبات، كما أنها تعمل على تنسيق وتحديد عضلات البطن، وتعزز قوة الجسم بشكل عام، وتدعم الموقف وصحة العمود الفقري، وتساهم في حرق السعرات الحرارية عندما تقترن بتمارين القلب والأوعية الدموية وتدريب القوة.