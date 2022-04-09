هل يمكن أن تسبب أطعمة معينة تراكم دهون البطن؟.. اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

يعرف أي شخص يحاول إنقاص وزنه مدى صعوبة التخلص من دهون البطن. يوصي البعض بتمارين الجرش والتمارين الأساسية ، والبعض ينصح بممارسة اليوجا التي تستهدف دهون البطن ، بينما يوصي البعض بعدم فقدان الوزن المستهدف.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، بصرف النظر عن التدريبات ، يلعب الطعام دورًا مهمًا، إذن ، هل هناك أي أطعمة تسبب تراكم الدهون في البطن؟ هل هناك أي أطعمة يمكن أن تساعد في إنقاص دهون البطن؟ ما هي الاستراتيجية الصحيحة للقيام بذلك؟.

وفقا لموقع " Onlymyhealth " هناك فئات معينة من الأطعمة التي تسبب تراكم دهون البطن .

الأطعمة التي تسبب تراكم دهون البطن



الأطعمة السكرية: مثل الحلويات والمشروبات السكرية وغيرها.

الدقيق المكرر: غالبًا ما يستخدم في صنع الشابات ، والحلويات ، والوجبات السريعة ، إلخ.

الدهون غير الصحية: توجد في البسكويت والكعك والمعجنات والآيس كريم وما إلى ذلك.

العوامل التي تساهم في دهون البطن



يمكن أن يسبب الطعام غير الصحي ونمط الحياة المستقرة دهون البطن

بصرف النظر عن الطعام ، هناك عوامل أخرى تساهم أيضًا في تراكم دهون البطن ، مثل:

نمط الحياة الخاملة: إذا كنت تجلس لساعات طويلة ولا تمارس الرياضة كثيرًا أو على الإطلاق ، فمن المرجح أن يكون لديك زيادة في دهون البطن.

الإفراط في الأكل: ليس فقط نوع الطعام الذي تتناوله ، بل إن الإفراط في الأكل يمكن أن يساهم أيضًا في زيادة دهون البطن.

الإجهاد: لا يدرك الكثيرون ، لكن التوتر له علاقة بدهون البطن. عند الإجهاد ، يفرز جسمك هرمونات تسمى الكورتيزول التي تسبب تراكم الدهون في بطنك.

النوم غير الكافي: عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يمكن أن يرفع مستويات التوتر مما يؤدي إلى تراكم دهون البطن. كما أن النوم غير الكافي يجعل عاداتك الغذائية غير منتظمة ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الأطعمة التي يجب تجنبها لخسارة دهون البطن



قلل من تناول الأطعمة السكرية وغير الصحية لتجنب تراكم دهون البطن.

تدرب على التحكم في الجزء.

تجنب الإفراط في الأكل.

وانتبه لما تأكله.

الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن

نصائح لتقليل دهون البطن



لا توجد أطعمة محددة يمكن أن تساعد في فقدان دهون البطن. فقدان الوزن المستهدف أمر مستحيل. للتخلص من دهون البطن :

قلل من تناولك للوجبات السريعة والسريعة.

استهلك الأطعمة المغذية محلية الصنع بدلاً من ذلك.

بصرف النظر عن النظام الغذائي ، خصص 30 دقيقة على الأقل يوميًا لممارسة الرياضة.

من خلال القيام بذلك ، يمكنك تقليل الدهون الكلية في جسمك ، بما في ذلك تلك الموجودة حول بطنك.