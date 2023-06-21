طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب تحت الـ 100 جرام

كتب - إسلام سعيد

مع قرار وزارة التموين باعتبار السبائك الأقل من 100 جرام بأنها مشغولات ذهبية، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم في عددها رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، والمقرر بدء تطبيقه فعليا اعتبارا من الغد، أثيرت عدة تساؤلات حول أوزان السبائك التي ستخضع لضريبة الـ 14 % خاصة أن هناك أوزان من السبائك تحت المائة جرام وكانت تخضع لضريبة الـ 14 % فعلياً.

وفي هذا الإطار فسر عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب قرار وزير التموين بقوله، إن القرار الجديد لوزارة التموين سيجعل السبائك الذهب فوق وزن 31.100 جرام ستخضع لضريبة القيمة المضافة والمقررة 14 %، أي أن السبائك وزن 50 جرام و 100 جرام ستخضع لضريبة الـ 14 %.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السبائك ذات الأوزان الأقل من 31.100 جرام وهي أوزان 1 جرام و 2.5 جرام و 5 جرام و 10 جرام و 20 جرام كانت خاضعة بالفعل لضريبة الـ 14 % ، أي أن القرار الجديد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023 لن يضيف أي جديد على المعاملة الضريبية على هذه الأوزان.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه وفقًا للقرار الجديد سيكون متوسط ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهب أوزان 50 جرام و 100 جرام حوالي 10.84 جنيه ومع إضافة الدمغة يكون إجمالى الضريبة والدمغة حوالي 11.25 جنيه.