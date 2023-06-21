ضبط لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية فى حملات بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الطب البيطرى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات مكثفة قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك لتكثيف الرقابة على الأسواق والثلاجات لحفظ اللحوم والدواجن ومحلات بيع اللحوم والجزارين، بناءاً على تكليف من الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطري بالأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسيد القصير وزير الزراعة.

وفى هذا الصدد نجحت حملة الطب البيطرى بإسنا، فى ضبط 21 كيلو لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بناءاً على تعليمات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم تشكيل لجنة للتفتيش على اللحوم من الطب البيطري بالتعاون مع إدارة تموين إسنا ومباحث تموين إسنا ورجال المسطحات المائية، والتى ضمت كل من الدكتور محمد إبراهيم الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، والدكتور أسامة عبد الخالق مدني رئيس قسم اللحوم والمجازر بوحدة الطب البيطري بإسنا، ومحمد الهواري كبير مفتشين بإدارة التموين فى إسنا، ومحمد البدري محمد مفتش تموين، وحسن أحمد محمد وصلاح عبدالقادر.

ونجحت جهود تلك الحملة أثناء المرور ببندر إسنا، تلاحظ لهم وجود هايبر ماركت وقاموا بفحص محتوياته داخل ثلاجات، وتم العثور على 22 طبق فويل به لحوم مفرومة زنة الطبق 500 جرام بإجمالي وزن 11 كيلو جرام، وضبط أوراك دجاج بوزن 3 كيلو، وفراخ متبلة بوزن 3 كيلو، وفراخ بانية و9 أطباق كبده وقوانص دجاج بإجمالى وزن 4 كيلو جرام، جميعها مجهولة المصدر ولا توجد بيانات لتاريخ إنتاجها أو نهاية صلاحيتها، مما أدي إلي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية فى حملات بمدينة إسنا



ضبط 21 كيلو لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية بإسنا



ضبط 21 كيلو لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية