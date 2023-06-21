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جنايات المحلة تبدأ نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل موظف بحى أول المحلة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:39 ص
جنايات المحلة تبدأ نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل موظف بحى أول المحلة هيئة المحكمة
الغربية مصطفى عادل

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انعقدت قبل قليل محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي لنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل موظف بحي أول المحلة داخل مخزن، احدهما شقيق زوجته الثانية والثاني من أقاربه.
 
 
كانت المحكمة قد انعقدت اجلت القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعات النيابة والدفاع.
 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد ألقت القبض على شقيق الزوجة الثانية للقتيل وأحد أقاربه لقيامهما بقتل المجني عليه والتخلص من جثته في جراج مجاور لمنزله بسبب خلافات عائلية.
 
 
كان حارس العقار قد اكتشف وجود دماء في جراج مجاور للمنزل ملك المجني عليه، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.
 
 
وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة يدعي"ه.ا"58 سنة، وتم ضبط المتهمين واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمتهم.
 

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