اليوم السابع
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تفاصيل الخدمات المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. الصحة توضح

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:00 ص
تفاصيل الخدمات المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. الصحة توضح الخدمات المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن جميع الخدمات الخاصة ببرامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاحة ابتداء من الكشف الطبى وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الأورام.
 
ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.
 
وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.
 
 
الخدمات المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين
الخدمات المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

 


الصحة

غير القادرين

برامج الرعاية الصحية لغير القادرين



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