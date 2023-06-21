بيطرى الأقصر تنظم حملات مكثفة لفحص الماشية قبل العيد فى الأسواق المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة، حيث تمت متابعة فحص وتحصين الماشية بسوق أرمنت الأسبوعى، وذلك فى إطار إستعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لوحدة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية، وتم تنفيذ أعمال التقصي النشط والترصد وكانت جميع الحيوانات بصحة جيدة، بالإضافة إلى توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عند حدوث الإصابة، وكذلك توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، إنه تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وبرئاسة الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور حسين البدرى الطبيب بوحدة الغريرة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم تنفيذ أعمال التقصي النشط والترصد ووجدت جميع الحيوانات بصحة جيدة، فضلاً عن تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وقام الأطباء بتوعية مربى وتجار الماشية بضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، وذلك حرصاً وحفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات من خطر الإصابة بهذه الأمراض الوبائية، وكذلك توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر مربى وتجار الماشية بضرورة تعاونهم مع هذة اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.