لجان توعية مكثفة تجوب كافة قرى ونجوع الأقصر للتوعية بتحصين الماشية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إنه يجرى العمل بصورة يومية فى تنظيم حملات التوعية المكثفة من قبل رجال الإرشاد البيطرى بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى المشاركة المجتمعية، حيث يتم تنفيذ العديد من الندوات والتوعيات الإرشادية، بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة باستمرار حملات التوعية اليومية بالقرى والنجوع.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه شملت تلك الحملات للتوعية تنظيم ندوة بحضوره للجان التأمين الحر على الماشية التابعة لإدارة أرمنت البيطرية، متمثلة فى اللجنة الطبية البيطرية لوحدة الرزيقات البيطرية، برئاسة الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، حيث تم توعية السادة المربين بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك تمت توعيتهم بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى، وتوعيتهم بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وتم تنفيذ الندوة الإرشادية البيطرية بوحدة طب الأسرة بحاجر الرزيقات، حيث قامت بالندوة الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، وتم تنفيذ الندوة الإرشادية البيطرية بمكتب التضامن الاجتماعى بقرية الرزيقات، حيث قامت بالندوة الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وتم تنفيذ الندوة الإرشادية البيطرية بدار حضانة أحباب الله بمدينة أرمنت، حيث قامت بالندوة الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، وتم تنفيذ الندوة الإرشادية البيطرية بالجمعية الزراعية بالرزيقات بحرى قامت بها الدكتورة افكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وتم تنفيذ الندوة الإرشادية البيطرية بالجمعية الزراعية بقرية أرمنت الحيط وقرية الرياينة، حيث القائم بها الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بارمنت.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، على إنه تناولت جميع الندوات الإرشادية البيطرية توعية السادة الحضور أهمية ودور التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض الجلد العقدى، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتمت توعية الحضور بضرورة التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها.



الحملات البيطرية لدعم الثروة الحيوانية فى الأقصر



الحملات البيطرية لدعم الثروة الحيوانية



جانب من اللقاءات اليومية لدعم الثروة الحيوانية



جانب من حملات التوعية لدعم الثروة الحيوانية بالأقصر



حملات توعية مكثفة لدعم الثروة الحيوانية









