اليوم السابع
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السكة الحديد تبدأ تشغيل قطار النوم على خط القاهرة مطروح السبت المقبل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:00 م
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطار النوم على خط القاهرة مطروح السبت المقبل قطار النوم
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد السبت القادم الموافق 24 - 6 – 2023 ، قطار 1773 / 772 ( النوم ) ما بين القاهرة / مرسي مطروح ، بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً، على أن يتم التشغيل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ).
 
ومن المقرر أن يتم تشغيل قطار 775 / 774 ، النوم، ما بين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً. 
 
وينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، والعكس.
 
قطارات الذهاب لمطروح
تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
 
تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
 
تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
 
تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.
 
قطارات العودة من مطروح للقاهرة :
تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
 
تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.
 
 
 

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