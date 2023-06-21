أكبر عجل فى سوق مواشى الأقصر قبل العيد.. يزن 755 كجم وثمنه 105 آلاف جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

رصد اليوم السابع، حالة البيع والشراء داخل سوق الحبيل الأسبوعي للمواشي، حيث يشهد السوق حالة من الإقبال الكبير من أصحاب الماشية لعرض العجول والأبقار على المواطنين الراغبين في شراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

ويقول المعلم رمضان ابن مدينة البياضية، أنه يشهد السوق انخفاضا ملحوظا في سعر الكيلو القائم للعجول والتي وصلت اليوم 130 جنيها، حيث يصل بذلك سعر كيلو اللحوم حوالى 240 جنيها، موضحاً أن أكبر عجل في السوق تم بيعه بسعر 105 آلاف جنيه.

ويضيف المعلم رمضان، لليوم السابع، أن العجل وصل وزنه إلي 755 كيلو نفس، و450 كيلو قائم، وتم بيعه لأحد الأهالي بسعر بلغ 105 آلاف جنيه.

فيما أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن استمرار تفعيل دور المديرية فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف مدير بيطرى الأقصر، لليوم السابع، إنه تشكلت خلال الأسبوع الجاري، عدة لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية والتقصى والتحصين وهذه اللجان شملت فى يوم السبت تشكيل اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية وعضوية كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، والدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



أكبر-عجل-في-سوق-مواشي-الأقصر-قبل-العيد-(1)



أكبر-عجل-في-سوق-مواشي-الأقصر-قبل-العيد-(2)



أكبر-عجل-في-سوق-مواشي-الأقصر-قبل-العيد-(3)



أكبر-عجل-في-سوق-مواشي-الأقصر-قبل-العيد-(4)



أكبر-عجل-في-سوق-مواشي-الأقصر-قبل-العيد-(5)