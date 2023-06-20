5 طرق للتخلص من آلام المعدة.. منها وسادة التدفئة وشرب الزنجبيل

كتب – حسام الشقويرى

يصاب الجميع بألم في المعدة في مرحلة ما من حياتهم، ومن الطبيعي أن ترغب في العثور على راحة سريعة، قبل الوصول إلى دواء بدون وصفة طبية، وقد ترغب في التفكير في بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والغثيان وآلام البطن في دقائق دون استخدام الأدوية، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وهناك عدة أسباب محتملة لآلام المعدة لدى البالغين والأطفال. بعض أكثرها شيوعًا تشمل

الغازات

عندما ينتقل الغاز عبر الجهاز الهضمي ، يمكن أن يؤدي إلى شد المعدة والأمعاء ، مما يسبب ألمًا حادًا وخزًا مع الانتفاخ والتشنج.

الإمساك

يحدث ألم الإمساك بشكل عام بسبب تراكم الغازات أو عن طريق البراز المتصلب الذي يمر ببطء عبر القولون ( الأمعاء الغليظة).

الحساسية الغذائية

تحدث هذه الحساسية بسبب الأجسام المضادة التي تسمى الغلوبولين المناعي E (IgE) التي يمكن أن تؤدي إلى استجابة التهابية في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى تقلصات وآلام في المعدة وغثيان وإسهال.

التسمم الغذائي

يمكن أن يسبب التسمم الناتج عن البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلاالغثيان وآلام المعدة والتشنج والقيء حيث يحاول الجسم تطهير الجسم من السموم البكتيرية .

التهاب المعدة

هو التهاب في بطانة المعدة ناتج عن كل شيء من الكحول والأسبرين إلى عدوى الملوية البوابية والتوتر الشديد. 4

العلاجات المنزلية مفيدة بشكل خاص في حالة حدوث آلام في المعدة في الليل

زنجبيل

الزنجبيل ( Zingiber officinale ) هو جذر عطري تم استخدامه لعدة قرون لعلاج اضطرابات المعدة والغثيان والقيء.

يتوفر الزنجبيل كمستخلصات وصبغات وأقراص استحلاب ومكملات غذائية وشاي ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه نيئًا لتخفيف أعراض الجهاز الهضمي. سيستخدم بعض الناس الجذر النيء لصنع شاي الزنجبيل ، بينما يمضغ آخرون شظايا من الزنجبيل الطازج المقشر للمساعدة في تخفيف الغثيان.

يؤكد آخرون أن جعة الزنجبيل يمكن أن تساعد في تحفيز التجشؤ إذا كنت تعاني من عسر الهضم ، بينما يستخدم البعض الآخر جعة الزنجبيل المسطحة لتهدئة التذمر أو اضطراب المعدة.

شاي البابونج

يمكن أن يكون شاي البابونج ، وهو نوع من المشروبات المشتقة من عشب البابونج ، مفيدًا في علاج آلام المعدة. يشيع استخدام نوعين يسمى Matricaria recutita و Anthemis nobilis لهذا الغرض. 9

يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف حالات مثل التهاب المعدة والتهاب المعدة والأمعاء والارتجاع المعدي المريئي والـ IBS التي تتميز بالالتهاب.

يحتوي البابونج أيضًا على مركبات نباتية تُعرف باسم البوليفينول والتي يُعتقد أنها تعمل على إرخاء الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض مثل عسر الهضم وتشنجات الدورة الشهرية والقيء.

نعناع

يمكن أن تكون عائلة النعناع ، التي تضم النعناع الفلفلي ( Mentha × piperita ) ، مفيدة جدًا في تخفيف آلام المعدة. مزيج بين النعناع والنعناع ، يحتوي النعناع على المركبات النشطة المنثول وميثيل الساليسيلات ، وكلاهما له تأثيرات مضادة للتشنج تهدئ اضطراب المعدة والغثيان والتشنج.

يستخدم زيت النعناع المخفف بالماء أحيانًا لعلاج اضطراب المعدة الناجم عن القولون العصبي وأنفلونزا المعدة والحساسية الغذائية ، 11 ولكن شاي النعناع المصنوع من الأعشاب المجففة أو الطازجة قد يعمل أيضًا.

وسادة التدفئة

يمكن أن تخفف وسادة التدفئة أو زجاجة الماء الساخن من آلام المعدة عن طريق إرخاء عضلات المعدة ، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات المعدة وعدم الانقباض. إنه علاج شائع للأشخاص الذين يعانون من تقلصات الدورة الشهرية ، والذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يخفف من آلام الحوض وعدم الراحة في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية و 45 درجة مئوية.