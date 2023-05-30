البروبيوتيك لصحة الهضم.. أطعمة يجب تضمينها فى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

يمكن لأعراض مثل فقدان الشهية والغثيان والانتفاخ وآلام البطن والإسهال أن تشير إلى فرط نمو البكتيريا واختلال التوازن، لكن الخبر السار هو أنه يمكن إدارتها بأطعمة البروبيوتيك.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Cureus Journal of Medical Science حسب موقع "OnlyMyHealth" أن البروبيوتيك فعال في تقليل العبء البكتيري لدى مرضى فرط نمو البكتيريا المعوي

قائمة أغذية البروبيوتيك

تحتوي الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك على بكتيريا وخمائر حية مفيدة للجهاز الهضمي وصحة الأمعاء بشكل عام، يقال إن هذه الكائنات الدقيقة، عند استهلاكها بكميات كافية، وتوفر العديد من الفوائد، مثل تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، وتحسين الهضم، وتقوية حاجز الأمعاء، وتقوية جهاز المناعة، وتخفيف أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي ( متلازمة القولون المتهيّج).

نعرض فيما يلى قائمة بأطعمة البروبيوتيك لتضمينها في نظامك الغذائي، ومع ذلك ، تنصح بتناولها باعتدال وتحذر من الإفراط في الاستهلاك، والذي يمكن أن يزيد من خطر الانتفاخ.

الزبادي

يحتوي الزبادي على مزارع حية ونشطة للبكتيريا المفيدة، مثل Lactobacillus و Bifidobacterium. يمكن أن يساعد تناول الزبادي بانتظام في تعزيز صحة الأمعاء الدقيقة، وتحسين الهضم، ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.

اللبن الرائب

هو مشروب حليب مخمر غني بالبروبيوتيك، يحتوي على مجموعة متنوعة من البكتيريا والخمائر الصحية التي يمكن أن تساعد في استعادة الميكروبات المعوية الصحية والحفاظ عليها.

ملفوف مخلل

مخلل الملفوف هو طبق ملفوف مخمر يعمل كغذاء بروبيوتيك، من خلال عملية التخمير ، يطور مخلل الملفوف Lactobacillus ، الذي يدعم صحة الأمعاء، يمكن أن يساعد دمج مخلل الملفوف في نظامك الغذائي في الهضم.

اللبن

اللبن هو مشروب ألبان مصنوع عن طريق تخمير الحليب ببكتيريا حمض اللاكتيك ، مثل أنواع العصيات اللبنية، يساعد تناول اللبن الرائب في إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، مما يحتمل أن يعزز صحة الجهاز الهضمي.

الكريمة الحامضة

لا تعتبر القشدة الحامضة عادةً مصدرًا للبروبيوتيك. بينما يتم تصنيعه من خلال عملية التخمير ، فإن معظم الكريمات الحامضة المتاحة تجاريًا تخضع للبسترة ، والتي تقتل البكتيريا الحية المسؤولة عن فوائد البروبيوتيك. ومع ذلك ، عن طريق تخمير الكريم بسلالات معينة من البكتيريا المفيدة ، مثل Lactobacillus ، يمكنك صنع كريمة حامضة محلية الصنع باستخدام الثقافات الحية ، والتي تساعد على الهضم.

يمكن أن يكون لاختيار البروبيوتيك العديد من الفوائد ليس فقط على صحة الأمعاء ، ولكن أيضًا على رفاهيتنا العامة، تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا في الأمعاء ، وتعزيز الهضم السليم، وامتصاص العناصر الغذائية، وانتظام الأمعاء.

كما أنه يدعم جهاز المناعة ويمنع اضطرابات الجهاز الهضمي، هناك العديد من منتجات البروبيوتيك التي يمكنك الاختيار من بينها هذه الأيام، تأكد من الاختيار الصحيح.