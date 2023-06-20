وزيرة التضامن تفتتح مؤتمر "المجتمع المدنى" ومعرض منتجات الجمعيات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ؛ اليوم مؤتمر "المجتمع المدني:نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة" بمكتبة الإسكندرية؛ للتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع و مواجهة التطرف وتنمية الثقافة المحلية.

شهد الافتتاح؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، و الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

أكد المحافظ أن المجتمع المدني شريك أساسي لتحقيق التنمية ، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ودعا فيه لإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الدعم بما يحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.

وقال المحافظ "أن مؤسسات المجتمع المدني هم السند والظهر لأي مسئول وهم همزة الوصل بين المواطن والمسئول"، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تسعى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 ، لذا يجب علينا جميعا نشر ثقافة التطوع والعمل سويا من أجل الارتقاء بمجتمعنا.

أشار الشريف إلى أن مشاركة جميع المؤسسات من وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والجامعة والمكتبة في هذا المؤتمر يؤكد إيمان الدولة بدور المجتمع المدني كشريك فعال في بناء الجمهورية الجديدة.

وفي كلمتها؛ أكدت الوزيرة على أن الإسكندرية هي موطن الفن والثقافة والأدباء والفنانين فهي مدينة تجمع بين الفن والجمال والثقافة وستبقى الإسكندرية هي عروس البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المكون الثقافي هو المكون الذي يشكل فكر المواطن المصري، لافتة إلى أن المجتمع المدني نشأ وتأسس في القرن ال19 وكانت أول جمعية تأسست هي الجمعية اليونانية بالإسكندرية إذا فإن نشأة المجتمع المدني في مصر كانت في الإسكندرية، كما أشارت القباج إلى أن إطلاق رئيس الجمهورية لعام 2022 عاما للمجتمع المدني يعد رسالة احترام و تقدير للمجتمع المدني.

وافتتح المحافظ والوزيرة معرض منتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية؛ والمقام على هامش المؤتمر، وأثنى المحافظ على جميع المعروضات وخاصة التي تبرز الثقافة المحلية.