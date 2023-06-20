والد نيرة أشرف يوزع "رز بلبن" أمام قبرها فى ذكراها الأولى: "كانت بتحبه".. صور

الغربية مصطفى عادل

وزع أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة، أطباق أرز باللبن على المتواجدين أمام قبرها فى الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.

وحرص والدها على شراء أرز بلبن معلب وتوزيعه على الحضور، صدقه على روحها وتعبيرا عن فرحته بالقصاص لابنته من القاتل وإعدامه شنقا

وقال والد الطالبة نيرة إن ابنته كانت تحب تناول الأرز باللبن، وكانت تحب أن تتناوله من صنع يديه، مشيرا إلى أنه حرص على القيام بكل شيء تحبه.

. وأُسدل الستار على الفصل الأخير، فى قضية الطالبة نيرة أشرف يوم الأربعاء الماضي، بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل صباح اليوم الأربعاء بسجن جمصة، لتنتهى بذلك القصة بالكامل، بعد استنفاذ المتهم كل الطرق القانونية، وتأييد محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقه

أسرة الطالبة نيرة أشرف فوجئت بتنفيذ حكم الإعدام على القاتل، بعدما تلقى والدها عدد كبير من المكالمات من مقربين له، لإبلاغه بالقصاص لنجلته من القاتل وإعدامه شنقا، ليحاول بعد ذلك الأب التأكد بنفسه من ذلك من خلال فتح المواقع الإخبارية للتأكد من صحة ما سمعه، ليُثلج بذلك صدره، لتدمع عيناه فرحا بالقصاص وحزنا على فراق نجلته. وقالت السيدة سناء والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة أن فرحتها لا توصف بتنفيذ حكم الإعدام على قاتل ابنتها. وأضافت لـ "اليوم السابع"، أن والد نيرة أشرف، أبلغها بتنفيذ حكم الإعدام تليفونيا وطمأنها بأن حق ابنتهما عاد بالقصاص من القاتل، موضحة أن قلبها يعتصر ألما على فراق ابنتها والتى لن يعوضها شيء، ولكن قلبها يشعر بالفرحة بعد إعدام المتهم.



والد نيرة أشرف يوزع أرز بلبن أمام قبرها (1)



والد نيرة أشرف يوزع أرز بلبن أمام قبرها (2)



والد نيرة أشرف يوزع أرز بلبن أمام قبرها (3)