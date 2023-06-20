ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة شيخ الأزهر بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة شيخ الأزهر القرآن الكريم فى كافة معاهد المحافظة الأزهرية للمراحل العمرية المختلفة.

وتقدم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والعاملين بإدارة شئون القرآن الكريم، بخالص التهاني والتبريكات للفائزين في مسابقة شيخ الأزهر للعام الدراسي 2022/2023.

يذكر أن منطقة الإسكندرية الأزهرية خاضت مسابقة مشروع تحدى القراءة للموسم السابع على مستوى الجمهورية، حيث تمت المنافسة بين الطلاب الحاصلين على المركز الأول بكل منطقة أزهرية، وكذلك الأوائل من ذوي الهمم.

وقد مثل منطقة الإسكندرية الأزهرية الطالب الفائز بالمركز الأول على مستوى المنطقة، يوسف محمود حامد من معهد أبو العيون بالصف الأول الإعدادي؛ حيث تمت التصفيات بالمنطقة تحت رعاية الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، و ثناء أبو المجد مدير إدارة الكتب والمكتبات، خلال شهر أبريل الماضي، والتي خاضها 10 طلاب فائزين على مستوى المنطقة.

حضر التصفيات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد الشرقاوي وكيل القطاع، وعدد من مديري العموم، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة التنسيقية للمشروع بالقطاع.