مياه الشرب بالقاهرة تعلن قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية الفنية بمسطرد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، عن قبول دفعة جديدة من طلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد، للعام الدراسى 2023 -2024، حيث تقبل المدرسة الطلاب المصريين الحاصلين علي الإعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط عام 2023 م، ولا تقبل الطلاب الحاصلين علي الإعدادية المهنية وطلاب الدمج وغير ذلك.

شروط التقديم :

- يتم التقديم علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (4/7/2023) حتي الاحد الموافق 23/7/2023 علي الرابط التالي: http://www.gcwc.com.eg واختيار طلب الالتحاق من اللينك التالي : المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة لنفس العام 2023م، على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة ( 93% تقريبا ) والأولوية للأعلى مجموعا .

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسى 2023م يكون مجموع القبول ( 93% تقريبا ) بالمعادلة - مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 = الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول

وسوف يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

-يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة - القليوبية - مدن القناة حسب تنسيق كل محافظة علي حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات ( تحريرى + الكتروني+ المقابلات الشخصية ) .

و يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية .

و يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27/ 7/2023م علي الرابط التالي http://www.gcwc.com.eg

و تجرى اختبارات القدرات التحريرية والالكترونية للطلاب المرشحين وفقا للجدول المرفق.

ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح واصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل الشهادات أو بيان النجاح.

- تجري امتحانات القدرات ( التحريرية + الالكترونية ) في مواد الفصل الدراسي الثاني ( عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - دراسات).

- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات علي موقع الشركة ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

- ألا يزيد من الطالب عن 18 سنه عند التقديم في 1/10/2023 وتكون الأولوية للأصغر سنا".

- ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق

- صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين )

- صورة بطاقة ولى الأمر

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر

- صورة شهادة الميلاد.