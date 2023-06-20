محكمة أمن الدولة بالأردن توجه 8 تهم للمتورطين فى قضية شهداء الأمن العام

كتب: أحمد جمعة

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من الأمن العام الأردني في الحسينية بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

ووجهت المحكمة عدد من التهم إلى المتورطين وهي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملك، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل، القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر، الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في 19 ديسمبر 2022، عن استشهاد 3 من الأمن العام وإصابة 5 آخرون، خلال مداهمة بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وحاصرت قوة أمنية أردنية خاصة مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أسفر عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.

في 13 مارس 2023، أحال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العقيد القاضي العسكري عبد الله الفواز، ملف القضية المتعلقة باستشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح والرائد غيث قاسم الرحاحلة والملازم/1 معتز موسى عبد الهادي النجادا والرقيب إبراهيم عاطف الشقارين "شهداء معان" من الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة.

وأفضت المداهمة إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.