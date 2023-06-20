لو بتعانى من تساقط الشعر.. المكسرات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة

كتبت ميرفت رشاد

المكسرات من وجبات خفيفة صحية واللذيذة التى يمكن الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائى متوازن، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية، وهذا هو السبب فى أنها جيدة لصحتنا العامة، يستفيد الشعر أيضًا من المكسرات، لذلك إذا كان تساقط الشعر مصدر قلق بالنسبة لك، فقد يكون هذا هو الوقت المثالى لتضمين المكسرات فى نظامك الغذائى، فهى تساعد فى تعزيز نمو الشعر، وفقا لما نشره موقع healthshots.

المكسرات المفيدة لنمو الشعر

المكسرات توفر مجموعة متنوعة من فيتامينات ب والزنك والأحماض الدهنية الأساسية والسيلينيوم، إذا لم يحصل جسمك على هذه العناصر الغذائية فقد تصاب بتساقط للشعر، الزنك والسيلينيوم مهمان لنمو الشعر، لكن أجسامنا لا تصنعهما بمفردها، لذلك يمكنك دائمًا الحصول على المكسرات.

1. اللوز

اللوز مصدر جيد لفيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف، كما أنها مصدر جيد للبيوتين، وهو فيتامين ب الضرورى لنمو الشعر، ويمكنك تناول نحو 15 إلى 20 حبة لوز يوميًا، فهى غنية بالسعرات الحرارية والدهون، لذا فإن الإفراط فى تناولها يمكن أن يؤدى إلى السمنة، إذا كنت تعانى من الحساسية وعسر الهضم وقرحة المعدة، فتجنب تناول اللوز أو قلل من تناوله.

2. الجوز

الجوز "عين الجمل" مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى يمكن أن تساعد فى تحسين نمو الشعر وحجمه الذى طالما أردته، كما أنها مصدر جيد لفيتامين E والسيلينيوم، وكلاهما من مضادات الأكسدة، تناول نحو 6 إلى 8 قطع صغيرة من الجوز للاستمتاع بالفوائد الصحية، يحتوي الجوز على أجزاء جيدة من السعرات الحرارية والدهون، قد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بالسمنة إذا أفرطت في تناولها.

3. جوز برازيلي

السيلينيوم معدن ضروري لنمو الشعر ، وهو موجود في الجوز البرازيلي، ويساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف، ويمكن أن يعزز نمو الشعر، تناول 2 إلى 3 فقط يوميًا، لأن تناول الكثير من المكسرات البرازيلية يمكن أن يؤدي إلى تسمم السيلينيوم، وإذا حدث ذلك فسوف تصاب بالغثيان، وتغير لون الأظافر، وهشاشة، وكذلك تساقط الشعر.

4. الكاجو

الكاجو غني بالبروتين والزنك، وهما ضروريان لنمو الشعر، خذ من 5 إلى 10 حبات من الكاجو يوميًا، يمكن أن يؤدى تناول الكثير من الكاجو إلى زيادة الوزن، لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

5. البندق

فهي محملة بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة مهم لحماية بصيلات الشعر من التلف، كما أنها مصدر جيد للبروتين والزنك والسيلينيوم، نحو 25 إلى 30 جرامًا من هذه المكسرات جيدة بما يكفي، لكن الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن أو يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يجب ألا يأكلوا البندق.