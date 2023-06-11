بتعانى من ألم المفاصل.. اعرف 5 أطعمة تقلل الالتهاب منها المكسرات

كتبت ميرفت رشاد

تحدث آلام المفاصل عند تعرض الشخص لإصابة سابقة في منطقة المفاصل، والتهاب المفاصل وحالات طبية مزمنة أخرى، ويعاني بعض الأشخاص من آلام أو خفقان أو إحساس حارق في مناطق المفاصل، هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحسين صحة المفاصل، مثل ممارسة الرياضة والتغذية السليمة، وإليك أهم الأطعمة وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".

البذور والمكسرات

البذور والمكسرات الشائعة مثل اللوز والبندق والفول السوداني والجوز غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ولها خصائص مضادة للالتهابات.



تحتوي هذه البذور والمكسرات أيضًا على الألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين E وهي مصدر جيد للدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة والتي تعتبر صحية للمفاصل وهي مفيدة للقلب أيضًا.

التوت التوت مثل العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري غنية بمضادات الأكسدة، أثبتت العديد من الدراسات تأثير التوت على المفاصل،مضادات الأكسدة الموجودة في التوت تحمي الجسم من الجذور الحرة والالتهابات. الخضروات الصليبية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وجد أن الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط تحتوي على مادة السلفورافان ، وهو مركب طبيعي يثبط الالتهاب في هشاشة العظام.



اختر دائمًا الخضروات الموسمية وتأكد من غسلها جيدًا قبل استهلاكها حتى يتم إزالة المبيدات الحشرية والأسمدة التي يتم استخدامها أثناء الزراعة تمامًا قبل الطهي. زيت الزيتون كانت هناك العديد من الدراسات حول دور زيت الزيتون في صحة الإنسان، من كونه مفيدًا للمفاصل ، إلى كونه أحد أكثر الزيوت صحة لقلب الإنسان ، يعتبر زيت الزيتون بالتأكيد خيارًا صحيًا لعدة أسباب.

لتحسين المفاصل، أضف زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي. يمكن أن يخفف زيت الزيتون من المخاطر المرتبطة بالالتهاب.

شوكولاتة داكنة الشوكولاتة الداكنة هي غذاء صحي أقل من قيمته الحقيقية. له العديد من الفوائد، أحدها مضاد للالتهابات بطبيعته، يؤدي الالتهاب المزمن إلى مضاعفات صحية مثل مرض السكري والتهاب المفاصل وحتى السرطان.



تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على حماية الجسم من الآثار الضارة للالتهابات.

الأطعمة الأخرى التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.



بصرف النظر عن هذه الأطعمة ، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي منتظم، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في حماية المفاصل بالمركبات الأساسية.

يمكن للمرء تناول الفلفل الأحمر والسلمون والشوفان والكركم والثوم والزنجبيل والسبانخ والعنب لمفاصلهم.