كلية التربية الرياضية "بنات" بالإسكندرية تعقد مؤتمرها السنوى

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية المؤتمر السنوي للكلية برئاسة الدكتورة مها محمد أمين عميد الكلية، بحضور وكلاء الكلية و رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس.

فى البداية رحبت عميد الكلية كلمتها بالحضور، وعرضت أبرز وأهم الإنجازات التي تمت خلال العام الدراسي 2022/2023 من اتفاقيات الدوليـة واستحداث برامج بينية لمرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس وابرز المؤتمرات والمشاركات والفعاليات والندوات والعروض والمشـروعات الممولة التى قدمتها الكلية خلال العام الدراسي والبطولات العالمية التى حصلت عليها طالبات الكلية.

وسردت الدكتورة دعاء الدرديرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إنجازات قطاع التعليم والطلاب المتمثلة في شئون الطالبات والخريجات ووحدات التدريب الميداني والقياس والتقويم والابتكارات التربوية والتعلم عن بعد ومركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال وجميع أنشطة الكلية ( الرياضات والثقافية والفنية ).

وعرضت الدكتورة سماح صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بعرض إنجازات قطاع الدراسات العليا من دورات تدريبية مختلفة قدمها القطاع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كما استعرضت اهم الإنجازات الخاصة بالعلاقات الثقافية والمختبرات العلمية والمكتبة والمجلة العلمية، ثم كرمت عميدة الكلية بطلات العالم من الطالبات بشهادات تقدير.