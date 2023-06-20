جامعة الإسكندرية: اعتماد نتائج الكليات قبل نهاية يوليو المقبل

الاسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على سرعة الانتهاء من تصحيح واعتماد النتائج قبل انتهاء شهر يوليو .

وقدم الشكر لوكلاء الكليات على المجهود المبذول لإتمام عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الوجه الأمثل، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير كافة الظروف الملائمة لأداء الطلاب لامتحاناتهم فى سهولة ويسر.

كما أكد فى بيان اليوم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات لضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عادلة لجميع الطلاب، ووجه السادة وكلاء الكليات بضرورة التصدى لحالات الغش بكل حزم وفقاً للوائح والقوانين.

وأشاد المجلس بمجهودات كلية الطب وآخرها إنشاء وحدة زرع النخاع وملحقاتها، التى قام بافتتاحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاسبوع الماضي عبر الفيديو كونفرانس، والتى بلغت تكلفتها 65 مليون جنيه، وتعد احدث الوحدات على مستوى الجمهورية، تم تنفيذها بتكنولوجيا ألمانية وتخدم مرضى أمراض سرطان الدم.

وناقش المجلس القواعد المنظمة للتحويلات للعام الدراسي الجديد2023/2024 وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أكد المجلس على إتاحة الفرصة لشباب سيناء بالانخراط فى المجتمع المصرى من خلال المنح الدراسية داخل الجامعات الحكومية والأهلية، وأكد على استعداد جامعة الإسكندرية لاستقبالهم بكلياتها المختلفة.

واستعرض الدكتور صلاح سليمان استاذ كمياء وسمية المبيدات، مختصر لأنشطة مقرر قضايا مجتمعية ( متطلب جامعة) وما تم تحقيقه خلال الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 2022/2023 من أنشطة استهدفت بناء القدرات المعرفية والقيادية للطلاب المسجلين وتوعيتهم ببعض القضايا المجتمعية الهامة والتي تحيط بمجتمعهم على المستوى الوطنى والعالمي والإشارة إلى بعض المتطلبات التي تسهم فى تحقيق رسالة المقرر.

واستعرضت الدكتورة صديقة لاشين استاذ المسرح بكلية الآداب، والدكتورة ريم حافظ مسئول برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب تقريرٱ عن تمثيل جامعة الإسكندرية بملتقى اتحاد الجامعات العربية والذى أقيم في المملكة المغربية في الفترة من 1 مايو حتى 5 مايو2023 ، وتناول هذا العرض اهم فرص التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية المشاركة في الملتقى وقد حصدت جامعة الإسكندرية 22 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بمختلف المجالات العلمية والأدبية لطلاب الجامعة