قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول تعديل سلوك ذوى القدرات وتغذية روح المواطنة

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم قصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر ، عدد من المحاضرات والأنشطة الثقافية المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "دور الإعلام في تغذية روح المواطنة" أوضح العادلي حسان للإعلام دور بكل أنماطه في بناء الإنسان، عبر انتمائه الوطني ودور وسائل الإعلام في بناء المجتمع، وتوضيح مفهوم المواطنة وأهميتها وأقسامها وحقوق المواطنة.

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تعديل السلوك لذوي القدرات الخاصة "تحدثت نوال عبد النعيم عن تعديل سلوك ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم على الألفاظ والعبارات الحميدة الطيبة وتدريب الأسرة على أنماط مختلفة لتعديل السلوك داخل الأسرة واهتمام المدارس الخاصة بهذا الشأن.

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "النظام السياسي المصري" أوضح عبد العاطي على تعريف مفهوم النظام السياسي وما هي دولة المؤسسات، ومسؤولية الفصل بين السلطات، والسلطات في النظام السياسي في مصر ودور كل منها، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته مقبولة بدوي، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود دوري ثقافي لرواد القصر أداره نصر محمد.

كما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة ودورها البناء على مر التاريخ" تحدث خالد حلمي عن دور المرأة في المجتمع حيث تقع على عاتقها كامل مسؤولية تربية الأجيال، فقد شاركت عبر العصور القديمة الحديثة في شتى المجالات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "تطور التجربة الشعرية عند محمود درويش" أوضح عمرو عبد الصبور التحول الفني في تجربة محمود درويش سواء هي مستوى الشكل والمضمون أو على مستوى اللغة والأسلوب أو التحول على مستوى الوزن والقافية.

فيما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية "عمل بوكس من الورق" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص ومسطرة برت، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "طبيعة صامتة" نفذتها نرمين سمير مستخدمة ورق الكانسون وألوان جواش، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية" رسم مركب" بالقلم الرصاص نفذتها شيرين محمد، كما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها محمد خالد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبوالفضل.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.