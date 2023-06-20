وأضافت اللجنة أنها تتعاون بشكل كامل مع المحققين لتسهيل عملية البحث، مؤكدة أن البحث لا يزال مستمرا في المقر الرئيسي للجنة المنظمة.

والمحققون هم من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، ومن الوحدة المالية بالشرطة القضائية، وفقا لنفس المصدر.

وقبل أربعة عشر شهرا من إقامة أولمبياد باريس 2024، لم يُعرف حتى الآن أي تحقيق قضائي يستهدف اللجنة والتي تم تشكيلها على شكل جمعية بموجب قانون 1901. ويراقب ديوان المحاسبة الفرنسي عن كثب نشاطها ومن المقرر أن ينشر تقريرا قريبا في هذا الصدد.

وفي أبريل 2021 ، أشار تقريران من الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد حول تنظيم الألعاب الأولمبية، إلى احتمالية انتهاك النزاهة وتضارب المصالح ، مما يسيئ لصورة الأولمبياد "النموذجية" التي طالما رغب فيها رئيس اللجنة المنظمة، توني استانجيه.

جدير بالذكر أن مدينة باريس الفرنسية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

