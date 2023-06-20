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سعادة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الفرنسية.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:32 م
سعادة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الفرنسية.. صور سعادة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الفرنسية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة الفرنسية، كمادة أجنبية ثانية، وأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.
 
قالت نورا محمد عمر، بمدرسة هشام بركات الثانوية، امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، وكذلك السؤال المقالى، وتتمنى أن تكون بقية الامتحانات سهله نمثل امتحان اللغة الفرنسية.
 
وأضافت سامية عبدالله أحمد، بمدرسة هشام بركات الثانوية، الامتحان سهل، والوقت كافى، والحمد لله حتى الآن مطمئنة على اجاباتها فى مادتى اللغة العربية واللغة الفرنسية، وتتمنى أن تكون الفيزياء والكيمياء بنفس المستوى.
 
وأشارت مريم محمد عبدالرحمن، الحمد لله أنها أجابت على كل الأسئلة والأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، وجاءت الاسئلة سهله، ونستعد للإمتحانات الصعبة، سواء الفيزياء أو الكيمياء، وتتمنى الالتحاق بكلية الطب.
 
 أكدت زينب عبدالفتاح بمدرسة هشام بركات، أن الامتحان كان سهل، وسؤال المقالى كان سهل، وفى متناول الجميع، والقطعة كانت سهلة جدا، وتتمنى أن باقى الامتحانات تاتى بهذا المستوى السهل.
 
وأعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألف و364 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الفرنسية، المادة الأجنبية الثانية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أى شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 234 طالب وطالبة عن أداء الامتحان.
 
وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.
 
الطالبات-تعبرن-عن-سهولة-امتحان-اللغة-الفرنسية
الطالبات-تعبرن-عن-سهولة-امتحان-اللغة-الفرنسية

زينب-عبدالفتاح-بمدرسة-هشام-بركات،--سعيدة-بسخولة-اللغ-الفرنسية
زينب-عبدالفتاح-بمدرسة-هشام-بركات،--سعيدة-بسخولة-اللغ-الفرنسية

سعادة--بسهولة-اللغة-الفرنسية-بكفر-الشيخ
سعادة--بسهولة-اللغة-الفرنسية-بكفر-الشيخ

سعادة-بسهولة-امتحان-اللغة-الفرنسية
سعادة-بسهولة-امتحان-اللغة-الفرنسية

فرحة-على-الوجوه-لسهولة-اللغة-الفرنسية
فرحة-على-الوجوه-لسهولة-اللغة-الفرنسية

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